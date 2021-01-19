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(Özel) Van Gölü'nün cennet koyları 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' olarak tescillendi

İHA

(Özel) Van Gölü'nün cennet koyları 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' olarak tescillendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Van'ın Gevaş ilçesindeki İnköyü, Ağin Mezrası ve Deveboynu mevkileri "doğal sitnitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillendi.
2011'den bu yana bölgedeki tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttüklerini ifade eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, bölgedeki doğal güzelliklerin korunması ve tescillenmesine yönelik 2019 ve 2020'de önemli işlere imza attıklarını söyledi. Van Gölü'nün cennet koyları olarak bilinen İnköyü, Ağin Mezrası ve Deveboynu mevki'ilerinin "Doğal sitnitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillenmesi için çalışma yürüttüklerini dile getiren Atlı, “İlimiz Gevaş ilçesindeki İnköyü, Ağin Mezrası ve Deveboynu mevkii, daha önce birinci dereceden doğal sit alanıydı. Yapılan ekolojik temelli bilimsel araştırma raporları doğrultusunda, yeni statülerinin kazandırılması ile ilgili müdürlüğümüz ve Tabiat Varlıkları Koruma Van Bölge Komisyonumuzca bir çalışma başlatıldı. Bununla ilgili daha önceki alanlara ek olarak Alacabük Dağı, potansiyel doğal sit alanı ve tabi ki koy bütünlüğü açısından Altınsaç koyu da dahil edilerek bir çalışma yürütüldü ve 2020’de Tabiat Varlıklarını Koruma Van Bölge Komisyonumuzca yeniden gündeme alındı. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar Bakanlığımıza gönderildi. Alınan kararlar ve 30 Aralık 2020 tarihli Bakanımızın onayıyla İnköyü, Ağin Mezrası ve Deveboynu mevkileri ‘nitelikli doğal koruma alanı’ olarak tescil ve ilan edildi” dedi.

Tescil çalışmalarından sonra buraların korunmasına yönelik ilgili belediyelere, kaymakamlıklara, jandarma ve tapu müdürlüklerine gerekli bilgilendirmelerin yazıldığını belirten Atlı, “Bunun korunmasına yönelik bizim de hassas izlemelerimiz devam edecek. Bunun dışında burada yapılaşma koşullarını belirleyen ilke kararlarımız var. Bu ilke kararları doğrultusunda daha sonra yapılacak koruma imar planları doğrultusunda, burada ne tarz faaliyetlerin yapılacağı daha sonra belirlenecek. İlke kararlarımız doğrultusunda doğaya en az müdahale ama insanın da ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde hazırlanmış planlar ve imar planları doğrultusunda bu çalışmalar yürütülecektir” ifadelerini kullandı.

"Kani Sipi, Çaldıran Ovası ve Nemrut Kalderası, tescil bekleyen alanlarımız"
Tabiat Varlıklarını Koruma Van Bölge Komisyonuna bağlı 6 ilin olduğunu dile getiren Atlı; “Siirt, Şırnak, Hakkari, Muş, Bitlis ve Van olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Şu an hali hazırda tescili bekleyen Kani Sipi Şelalemiz, Çaldıran Ovamız ve Nemrut Kalderamız da kessin korunacak hassas alan ve nitelikli doğal koruma alanı tescillerimiz Bakanlığa gönderilmiş durumdadır” diye konuştu.

"Onaya sunduğumuz 52 alandan 44 tanesi tescillendi"
2020 yılı sonu itibariyle sahada çalışmalara başladıklarını ve bu çalışmaların mevsim şartları ve ulaşım koşulları göz önüne alınarak yapıldığına dikkat çeken Atlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Çalışmalarımız Siirt, Şırnak, Hakkari, Muş, Bitlis ve Van’da devam edip, komisyonumuzca bugüne kadar 52 tane alan onaya sunuldu. Bunların 44 tanesi onaylandı ve tescillendi. Bunlardan bir kısmı ‘kesin korunacak hassas alan’, bir kısmı ‘nitelikli doğal koruma alanı’ bir kısmı da ‘sürdürülebilir koruma alanı’ olarak tescillendi. Bazıları eski sit alanlarımızdı, yeni statüleri kazandırıldı. Birçoğu da potansiyel alan olmak üzere değerlendirildi. Bu senede çalışmalarımız yine potansiyel alanlar üzerinden devam ediyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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