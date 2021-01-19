Van'da 403 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı



Behçet DALMAZBarış KUL/ VAN (DHA)VAN'ın bazı ilçeleri ile kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışında 403 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Van'ın kırsal bölgeleri ile bazı ilçelerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İlk kar yağışının 21 Aralık'ta yağdığı kent merkezi ve çevresi, beyaza büründü. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştığı belirtilirken, kar nedeniyle Çaldıran'da 76 mahalle, 18 mezra, Bahçesaray'da 20 mahalle, 50 mezra, Çatak'ta 34 mahalle, 92 mezra, Başkale'de 6 mahalle, 7 mezra, Erciş'te 1 mahalle, 1 mezra, Muradiye'de 42 mahalle, 18 mezra, Gürpınar'da ise 18 mahalle ile 20 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 14´üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri kardan kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma başlattı.

Kar yağışı en çok kent merkezine 100 kilometre uzaklıkta bulunan Erciş'te etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile ilçe beyaza bürünürken, merkezdeki kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Erciş Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Behçet DALMAZ-Barış KUL

2021-01-19 10:53:30



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