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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da “beden dili ve eğitimi” semineri

İHA

Van’da “beden dili ve eğitimi” semineri

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Merkezi personeline "Beden Dili ve Eğitimi" semineri verildi.
Van Büyükşehir Belediyesinin personellerine yönelik kişisel gelişim seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda eğitimci Betül Orhan tarafından personellere ‘Beden Dili ve Eğitimi’ semineri verildi. Kadın ve Aile Merkezinin konferans salonunda pandemi kuralları da dikkate alınarak verilen seminere Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ve belediye personelleri katıldı.
Seminerde beden duruşu, mimikler, başın kullanımı, giyim, jestler, göz teması, oturma biçimi, mesafe ve kullanılan aksesuarlar gibi konular anlatıldı. Slayt gösterimi ve uygulamalı olarak devam eden seminer soru cevap şeklinde son buldu.

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