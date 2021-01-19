Hamile kadın 4 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

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Van'ın Çaldıran ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışından dolayı yolu kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 4 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Çaldıran ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki İncealan Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan Bilcan Turan'ın yakınları, yolun kapalı olması nedeniyle Turan'ı hastaneye götüremeyince yardım talebinde bulundu. Hastayı almaya giden ambulans mahalleye 15 kilometre kala tipi nedeniyle kara saplandı. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri, ambulansı bulunduğu yerden çıkardı. Yoğun kar ve tipiye rağmen yolu açan ekipler, sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı. Evde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılan Turan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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