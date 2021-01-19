Jandarma, katır sırtındaki çuvallarda 122 kilo esrar ele geçirildi

Van’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 katırın sırtındaki çuvallarda 122 kilo 441 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ve Edremit ilçeleri sınırında yapılan operasyonunda arazide 2 katırın terk edilmiş vaziyette olduğu görüldü. Bunun üzerine katırların sırtındaki 5 adet çuvalda yapılan aramada 126 paket halinde daralı ağırlığı 122 kilo 441 gram e Esrar maddesi ele geçirildi. Olay yerinden kaçan şahıs/şahısların yakalanması çalışmalarına devam edilirken, olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.