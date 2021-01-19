Çaldıran’da kapanan 102 mahalle yolunda çalışma

Van’ın Çaldıran ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, kapanan 102 mahalle yolunun açılması için de ekipler çalışıyor.

İki gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan birçok yol ise ulaşıma kapandı. 2050 rakımlı ilçede kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi geçerken, Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri ise gece gündüz demeden yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Halkın mağdur olmaması için karla mücadele ekiplerinin 7/24 hizmet verdiğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemektedir. İlçemizde 102 mahalle yolu kapanmış bulunmaktadır. Yer yer kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. Ekiplerimiz kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, sağlık ekiplerinin hasta kurtarma operasyonlarına da eşlik ediyoruz. Yolda mahsur kalan araçlar karla mücadele ekiplerimizce kurtarılırken, vatandaşlarımızın acil durumda 7/24 hizmet veren Whatsapp hattından bizlere ulaşması durumunda gerekli hizmeti vermeye hazırız” dedi.

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