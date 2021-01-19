Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez: “Bahçesaray ve Çatak yolu can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapalı olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez: “Bahçesaray ve Çatak yolu can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapalı olacak”

İHA

Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez: “Bahçesaray ve Çatak yolu can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapalı olacak”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, yoğun kar yağışı dolayısıyla Bahçesaray ve Çatak yolunun can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapalı olacağını söyledi.
Van’da ve çevre illerinde dünden bu yana etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda Bahçesaray ve Çatak yolları ulaşıma kapatılırken, VanBitlis karayolunda ise ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor.
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, can ve mal güvenliği açısından geçici olarak ulaşıma kapatılan yolların uygun koşulların sağlanmasıyla yeniden trafiğe açılacağını belirtti. Hava koşullarının olumsuz gitmesinden dolayı ulaşımdan aksaklıklar yaşandığını ifade eden Vali Bilmez, “Kar yağışı hava koşullarına bağlı olarak Karayolları Bölge Müdürlüğü zaman zaman bazı yolları geçici, bazı yolları kısmen ağır tonajlı araçlara kapatılmasını talep edilmektedir. Jandarma, trafik ekipleri ve Kaymakam arkadaşlarımız da bu talepleri karşılamaktadır. Bugün Bahçesaray ile olan yolumuz trafiğe kapatıldı. Ardından Çatak yolu da can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapalı olacaktır. Karayolları bölgedeki çalışmalarını yürütüyor ama biz vatandaşın güvenliği açısından belli saatlerde onların yolculuk etmelerine müsaade etmiyoruz” dedi.

“Ağır tonajlı araçlar şimdilik bekletilmektedir”
Bitlis yolunda kar yağışının ciddi anlamda devam ettiğini dile getiren Bilmez, “Van bölgesinde de görüş mesafesi çok az. Bu yüzden küçük araçlara da kontrollü müsaade ediliyor. Tabi sadece lastik ve durumu uygun olanlara müsaade edilmektedir. Ağır tonajlı araçlar şimdilik bekletilmektedir. Bitlis’te şu an temas halindeyiz. Koşullar uygun olunca diğer araçlara da müsaade edilecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolda mahsur kalan hastalar kurtarıldı
YEREL HABERLER Yolda mahsur kalan hastalar kurtarıldı
Cenazeyi köye götürürken tipide mahsur kaldılar
YEREL HABERLER Cenazeyi köye götürürken tipide mahsur kaldılar
Van'da kar yağışı şiddetini artırdı
YEREL HABERLER Van'da kar yağışı şiddetini artırdı
Çaldıran’da kapanan 102 mahalle yolunda çalışma
YEREL HABERLER Çaldıran’da kapanan 102 mahalle yolunda çalışma
Jandarma, katır sırtındaki çuvallarda 122 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarma, katır sırtındaki çuvallarda 122 kilo esrar ...
Hamile kadın 4 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Hamile kadın 4 saatlik çalışmayla hastaneye ...
Erciş OSB’ye başvurular devam ediyor
YEREL HABERLER Erciş OSB’ye başvurular devam ediyor
Van’da “beden dili ve eğitimi” semineri
YEREL HABERLER Van’da “beden dili ve eğitimi” semineri
Kardan adama maske takıp korona aşısı yaptırdı
YEREL HABERLER Kardan adama maske takıp korona aşısı yaptırdı
Van-Çatak kara yolu trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Van-Çatak kara yolu trafiğe kapatıldı
İş adamı Akkuş’tan öğrencilere tablet desteği
YEREL HABERLER İş adamı Akkuş’tan öğrencilere tablet desteği
Van’da beklenen kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Van’da beklenen kar yağışı başladı
Bahçesaray’da 70 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bahçesaray’da 70 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Tuşba Belediyesinden ‘ölçü ve tartı ayar beyannamesi’ uyarısı
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden ‘ölçü ve tartı ayar beyannamesi’ ...
Van’da ’15 günlük’ yasaklama
YEREL HABERLER Van’da ’15 günlük’ yasaklama
Van Gölü bölgenin iklimini dengeliyor Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş: “Van Gölü, havza için kalorifer veya soba görevi görüyor”
YEREL HABERLER Van Gölü bölgenin iklimini dengeliyor Van YYÜ Su ...
Van'da 403 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Van'da 403 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Van Defterdarı Kamar’ın 'Yaşama yön veren tavsiyeler' kitabı çıktı
YEREL HABERLER Van Defterdarı Kamar’ın 'Yaşama yön veren tavsiyeler' ...
(Özel) Van Gölü'nün cennet koyları 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' olarak tescillendi
YEREL HABERLER (Özel) Van Gölü'nün cennet koyları 'doğal ...
Kontrolden çıkan ambulans yan yattı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan ambulans yan yattı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı
Van'da 403 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 403 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Çaldıran'da mandalar, Kaz Gölü'ndeki yosunlarla besleniyor
YEREL HABERLER Çaldıran'da mandalar, Kaz Gölü'ndeki yosunlarla ...
Muradiye Şelalesi çağlıyor
YEREL HABERLER Muradiye Şelalesi çağlıyor