Van'da katır sırtındaki çuvallarda, 122 kilo 441 gram esrar ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'ın Edremit ve Gürpınar ilçelerinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, arazide terk edilmiş 2 katırın sırtındaki çuvallarda, 122 kilo 441 gram esrar ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Gürpınar ve Edremit ilçeleri sınırına operasyon düzenledi. Operasyonda, arazide terk edilmiş 2 katıra rastlandı. Bunun üzerine katırların sırtındaki 5 adet çuvalda yapılan aramada, 126 paket halinde ve ağırlığı 122 kilo 441 gram esrar ele geçirildi. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması çalışma başlatılırken, konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısı´na bilgi verilerek adli soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-01-19 21:07:48
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