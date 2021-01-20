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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van YYÜ’de OMGİ kuruldu

İHA

Van YYÜ’de OMGİ kuruldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında üniversite yerleşkesinde Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kuruldu.
Ölçüm istasyonunun kurulması ile ilgili açıklamada bulunan Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'un vermiş olduğu destekler neticesiyle kısa sürede Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonunu Van YYÜ yerleşkesine kurduklarını ifade ederek, yer tahsisi konusunda imkan sağlayarak yardımlarını esirgemeyen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye teşekkür etti.
YYÜ kampüs alanında kurulan Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan elde edilecek rüzgâr hızı ve yönü, hava basıncı, hava sıcaklığı, hava nemi, toprak sıcaklıkları, yağış miktarı ve kar yüksekliği gibi meteorolojik verilerin akademik çalışmalarda kullanılmasının, akademisyenlerin ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Elkatmış, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından akıllı cihazlar için geliştirilen mobil uygulama sayesinde, vatandaşlar hava durumunun yanı sıra birçok bilgiye ulaşabilecek. Akıllı cihazlar için geliştirdiğimiz, mobil hava durumu uygulaması sayesinde, bulunduğunuz her yerden, istediğiniz noktanın anlık hava durumu ve tahminlerine erişebilecek, planlarınızı rahatlıkla ve hızlıca yapabileceksiniz. Mobil uygulamayla anlık ve uzun vadeli hava durumu bilgilerine, uydu ve radar görüntülerine, meteorolojik uyarılara, deniz suyu sıcaklıkları ve kar kalınlıkları bilgilerine kolaylıkla ulaşıp Meteorolojinin Sesi radyosunun canlı yayınını dinleyebilirsiniz" dedi.
Kampüse kurulan istasyonun anlık verilerine de kullanıcıların bu uygulama sayesinde ulaşabileceklerini dile getiren Elkatmış, amaçlarının vatandaşlara hizmetin en iyisini sunabilmek olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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