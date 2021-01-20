Buzlu sudan kurtardığı yavru köpeğin annesini de 7 yavruyla bulup, sahiplendi



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde Seyfullah Kasımoğlu (49), yüzeydeki buzun kırılmasıyla Zilan Çayı'na düşmesi sonucu donarak, ölmek üzereyken kurtardığı yavru köpeğe 'Buz' adını verdi. Kasımoğlu, yaptığı aramalar sonucu 'Buz'un annesini ve diğer 7 yavrusunu sazlık alanda buldu. Kasımoğlu, anne köpek ve 8 yavrusunu evine götürüp, sahiplendi.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Erciş ilçesinde bulunan Zilan Çayı'nın Van Gölü'ne döküldüğü yakın noktada yavru köpek, buzun kırılması sonucu suya düştü. Düştüğü yerde sıkışan ve hareket edemeyen yavru köpeği gören Seyfullah Kasımoğlu, ölmek üzere olan hayvanı kurtarmak için üzerindeki giysileri çıkarıp, soğuk suya atladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereye kadar düştüğü bölgede, buzlu sudan kurtardığı yavru köpeği önce havluyla saran Kasımoğlu, ardından da aracının içinde ısıtıp ölümden kurtardı.

ANNE KÖPEĞİ DE YAVRULARIYLA BULDU

Hayvansever Seyfullah Kasımoğlu, kurtardığı ve sahiplendiği yavru köpeğe 'Buz' adını verdi. Anne köpeği de aramaya karar veren Kasımoğlu, 1 hafta sonra yavru köpeğin suya düştüğü bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki sazlık alanda 7 yavrusu ile birlikte buldu. Anne köpekle bir araya getirilen 'Buz'un hemen emmeye başlaması gülümsetti.

'ANNEYİ 1 HAFTA BOYUNCA ARADIK'

Yaşadıklarının kendisini duygulandırdığını, anne köpek ve 8 yavrusunu sahiplendiğini anlatan Seyfullah Kasımoğlu, "Geçtiğimiz hafta yeğenim ile Zilan Çayı'nın olduğu bölgede gezerken suyun içinde bir köpeğin olduğunu fark ettik. Ben de elbiselerimi çıkarıp, hemen suya atladım. Biraz yüzüp, yavru köpeği buz gibi soğuk suda buğulamak üzereyken kurtardım. Tabi yavru köpeğin annesiz olması beni rahatsız etti. Soğuk buzlu suda ölmek üzereyken kurtardığım için 'Buz' adını verdiğim yavru köpeğin annesini bulmak için de arama çalışmalarına başladım. 'Buz', annesiz olamazdı. 1 hafta boyunca yavru köpeğimin annesini aradık. Çayın aktığı sazlık alanda yavru köpeğin annesini 7 yavrusu ile bulduk. Hemen onları alıp aracıma atarak eve getirdim. Onlara yiyecek verip evimde besliyorum. Yavru köpeğimiz 'Buz'un, annesini ve kardeşlerini bulup onları kavuşturmak beni çok mutlu etti" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-01-20 11:14:36



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