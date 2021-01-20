Van'da katır sırtındaki çuvallarda, 122 kilo esrar ele geçirildi - Yeniden

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Edremit ve Gürpınar ilçelerinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide terk edilmiş 2 katırın sırtındaki çuvallarda, 122 kilo 441 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Gürpınar ve Edremit ilçeleri sınırına operasyon düzenledi. Operasyonda, arazide terk edilmiş 2 katıra rastlandı. Bunun üzerine katırların sırtındaki 5 çuvalda yapılan aramada, 126 paket halinde ve ağırlığı 122 kilo 441 gram esrar ele geçirildi. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması çalışma başlatılırken, konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısı´na bilgi verilerek adli soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-01-20 11:39:16



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