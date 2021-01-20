Van Büyükşehir Belediyesinden engelli aileye ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı ile birlikte 3 ferdi engelli olan aileyi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı dezavantajlı ailelere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe Mahallesi'nde zor şartlarda yaşam mücadelesi veren 7 kişilik Kuşman ailesini evinde ziyaret etti.

Aile fertleri tarafından karşılanan Meral Bilmez ve beraberindekiler, aile ile yakından ilgilenerek ihtiyaçlarını tek tek not aldı. Aile ile ilgili bilgi veren Vali Bilmez’in eşi Meral Bilmez, ailenin barınma başta olmak üzere birçok sorunla mücadele ettiğini belirterek, baba Nizamettin Kuşman ile 2 çocuğu engelli olan aileye Gürpınar Kaymakamlığı bünyesinde hayırseverlerin desteğiyle yapımına başlanan evin bitme aşamasına geldiğini söyledi.

Aileye, yakın zamanda yeni evlerine geçeceği müjdesini veren Meral Bilmez, iki çocuğunu da kaybeden acılı ailenin geri kalan ihtiyaçlarının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce giderileceğini ve çocukların eğitimi için de gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Yapılan ziyaretten mutlu olduklarını belirten aile fertleri ise kendileri ile yakından ilgilenen Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile hizmetleri Daire Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.