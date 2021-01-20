Van yeni yatırımlarla bölgenin sağlık üssü oluyor Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Sağlık yatırımlarında ilimize pozitif bir durum söz konusu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van yeni yatırımlarla bölgenin sağlık üssü oluyor Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Sağlık yatırımlarında ilimize pozitif bir durum söz konusu”

İHA

Van yeni yatırımlarla bölgenin sağlık üssü oluyor Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Sağlık yatırımlarında ilimize pozitif bir durum söz konusu”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, il genelinde 2021 sağlık yatırımlarını açıklayarak, “Sağlık yatırımlarında ilimize pozitif bir durum söz konusu” dedi.
Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgınının ardından ülkede sağlık yatırımları büyük önem görmeye başladı. Ülkenin dört bir yanına yeni yatırımları devre alan Sağlık Bakanlığı, Van'a da çok sayıda yatırım yaptı. Şu ana kadar Van il genelinde çok sayıda sağlık kuruluşunun yapımı tamamlanırken, birçok proje de bu yıl içerinde ihaleye çıkıyor.
Bu kapsamda Saray ilçesiyle, Çaldıran devlet hastaneleri ve Tuşba ilçesindeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezilerinin (ÇEMATEM) yapımında sona gelindi. Diğer taraftan 2021 yılının en önemli yatırımlarından olan 150 yataklı Tuşba Devlet Hastanesi programa alınırken; 50 yataklı Gevaş Devlet Hastanesi, 75 yataklı Başkale Devlet Hastanesi ve son olarak 25 yataklı Bahçesaray Devlet Hastanesi de ihale aşamasına geldi. İl genelinde ise çok sayıda Aile Sağlık Merkezi (ASM) programa alınarak, yapım ve ihale aşamalarına geldi.

“Tuşba’daki AMATEM ve ÇEMATEM’in 23,5 milyon TL maliyeti oldu”
İHA muhabirine konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu yıl sağlık alanında biten ve son aşamaya gelen sağlık yatırımların olduğunu anımsattı. Geçen sene yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde 2021 yılı yatırım programlarına alınan yatırımlarla, ihale aşamasında olan yatırımların olduğunu ifade eden Vali Bilmez, “Bu sene bitip yakında faaliyete açacağımız Saray ilçemizdeki 10 yataklı devlet hastanesi inşaatı bitti, döşemesi yapıldı ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak. Yine Tuşba ilçemizdeki AMATEM 30 yataklı, ÇEMATEM 15 yataklı hastanemizin inşaatı bitti ve Şubat ayında halkımızın hizmetine açılacak. Saray’daki Devlet Hastanemiz 9 milyon civarında bir maliyeti olurken, Tuşba’daki AMATEM ve ÇEMATEM’in 23,5 milyon civarında bir maliyeti oldu. Ayrıca 75 yataklı Çaldıran Devlet Hastanesi tamamen bitti. Son rötuşları yapılmaktadır ve Şubat ayında devreye alacağız. Çaldıran Devlet Hastanesinin de 33,5 milyon TL maliyeti oldu. Ayrıca Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine korona virüsten dolayı 29 yataklı ilave bir yoğun bakım bölümünü devreye aldık. Bunun da 2.3 milyon civarında bir maliyeti oldu” diye konuştu.
2021 yılının ihale aşamasında olan sağlık yatırımları hakkında da bilgi veren Bilmez, “50 yataklı Gevaş Devlet Hastanesi ihale aşamasındadır. 75 yataklı Başkale Devlet Hastanesi ihale aşamasına geldi. 25 yataklı Bahçesaray Devlet Hastanesi ihale aşamasına geldi. 4 hekimlik Kevenli TOKİ ASM yapım aşamasındadır. 7 hekimlik Muradiye merkezde ASM ve yine toplum sağlık merkezi, 112 sağlık istasyonu ihale aşamasına geldi. Erciş Uncular’da 2 hekimlik, Özalp Çubuklu’da 4 hekimlik, Bardakçı Mahallesinde 8 hekimlik, Gevaş Çavuştepe’de 4 hekimlik, Edremit Kurubaş 4 hekimlik ASM ihale aşamasındadır. Yine Edremit’te 8 hekimlik 4’üncü ASM ve 112 istasyonu ihale aşamasına geldi” şeklinde konuştu.

“150 yataklı Tuşba Devlet Hastanesi programa alındı”
2021 yılında programa alınan en ciddi yatırımın merkez Tuşba Devlet Hastanesi olduğunu dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu devlet hastanesinin ihalesi de başlayacaktır. Ayrıca il merkezine 3 sağlıklı yaşam merkezi oluşturulacaktır. Bunlardan biri Bostaniçi Mahallesi, biri İpekyolu ilçesi ve diğeri Tuşba ilçesinde oluşturulacak. Bunlar bitince Sağlık İl Müdürlüğümüzün bazı birimleri de kiradan kurtulacaktır. Diğer taraftan Erciş Ulupamir, Tuşba Çakırbey, Çatak Görentaş ASM’ler de bu seneki programa alındı. Sağlık yatırımlarında ilimize pozitif bir durum söz konusudur. Bunun için başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız başta olmak üzere tüm yetkililere hem şahsım hem de Van halkı adına şükranlarımı sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da karla mücadele çalışması Van Büyükşehir Belediyesi kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Van’da karla mücadele çalışması Van Büyükşehir ...
Van Büyükşehir Belediyesinden engelli aileye ziyaret
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden engelli aileye ziyaret
Van'da 495 yerleşim biriminin yolu kapandı; kamyonlarla kent dışına kar taşınıyor/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Van'da 495 yerleşim biriminin yolu kapandı; ...
Van'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Van'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Tuşba Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem ...
Yolu kardan kapalı evde beyin kanaması geçiren kadın için 3 saat süren seferberlik
YEREL HABERLER Yolu kardan kapalı evde beyin kanaması geçiren kadın ...
Van’da karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Van’da karla mücadele çalışması
Van'da katır sırtındaki çuvallarda, 122 kilo esrar ele geçirildi - Yeniden
YEREL HABERLER Van'da katır sırtındaki çuvallarda, 122 kilo esrar ...
Kürek ve süpürgelerini bırakıp, bayrak törenine eşlik eden işçilere hediye
YEREL HABERLER Kürek ve süpürgelerini bırakıp, bayrak törenine eşlik ...
Buzlu sudan kurtardığı yavru köpeğin annesini de 7 yavruyla bulup, sahiplendi
YEREL HABERLER Buzlu sudan kurtardığı yavru köpeğin annesini de 7 ...
VEDAŞ’ın kar timleri görev başında
YEREL HABERLER VEDAŞ’ın kar timleri görev başında
Edremit Belediyesinden vatandaşların içini ısıtan ikram Edremit’te sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleri yaşanıyor
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinden vatandaşların içini ısıtan ...
Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak
Telefon görüşmesi için karlı tepelere çıkıyorlar
YEREL HABERLER Telefon görüşmesi için karlı tepelere çıkıyorlar
Van YYÜ’de OMGİ kuruldu
YEREL HABERLER Van YYÜ’de OMGİ kuruldu
İpekyolu’nda karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER İpekyolu’nda karla mücadele çalışması
Gece karanlığında kızak keyfi
YEREL HABERLER Gece karanlığında kızak keyfi
Başkan Prof. Dr. Akgül’den Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrı Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Yakup Akgül: “Kararlı tutumunuz sayesinde yaşanan pandeminin kontrolden çıkmasını engellediniz”
YEREL HABERLER Başkan Prof. Dr. Akgül’den Sağlık Bakanı Fahrettin ...
Van'da 495 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 495 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Profesörden 'karga istilası' açıklaması: Güvenlik için kavak ağacına gelirler
YEREL HABERLER Profesörden 'karga istilası' açıklaması: Güvenlik ...
Van'da 495 yerleşim biriminin yolu kapandı; kamyonlarla kent dışına kar taşınıyor
YEREL HABERLER Van'da 495 yerleşim biriminin yolu kapandı; ...
Van kent merkezinde 150 kişilik ekiple karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Van kent merkezinde 150 kişilik ekiple karla mücadele ...
Van'da katır sırtındaki çuvallarda, 122 kilo 441 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da katır sırtındaki çuvallarda, 122 kilo 441 gram ...
Erciş'te yolda mahsur kalan iki hasta, belediye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Erciş'te yolda mahsur kalan iki hasta, belediye ...