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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP heyetinden Kadim Aşiretler Federasyonuna ziyaret

İHA

MHP heyetinden Kadim Aşiretler Federasyonuna ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve beraberindeki heyet, Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan ve üst kurul üyelerini ziyaret etti.
Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini bildiren Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, “Biz Kadim Aşiretler Federasyonu olarak 50 binin üzerinde aşiret üyemiz var. Doğu ve Güneydoğu’nun sorunlarını bir rapor halinde dile getirmezsek kim dile getirecek. Bizler devletimizi ya da devletimizi yöneteni eleştirirsek ne bize bir fayda getirir ne de bizlere bir faydası olur. PKK biz Kürtleri temsil etmiyor ve bunlar Kürt değildir. Bizler bunların Kürt olduğuna da inanmıyoruz. Bizim günahsız çocuklarımız gitti. Polisimiz ve askerimiz gitti, arttık bir yerde durulması lazım. Devletimiz, gerçek Kürt temsilcisi olarak bizleri muhatap almalıdır. Şu ana kadar olan terör; okumamış, yazmamış kim varsa götürebiliyorlar. Ancak şu an ortada duran Kürt çocuklarının hepsi de tahsillidir ve şunu da söyleyebiliriz yüzde 30 ile 40’ı üniversite mezunudur. Bizler de siyaset olarak, dernekler olarak terörün önünü kesmemiz lazım. Daha önce de başka yerlerde ve sizlerle de konuştuk ve bunları boş bırakırsak bu sefer önümüze cahil terör değil tahsilli bir terör çıkar. Türkiye geneli 200 aşiretin üzerinde üyemiz var ve biz federasyonumuzu kurarken Türklük veya Kürtlük diye düşünmedik. Bu ülkede yaşadığımıza göre, bu bayrağın altında yaşadığımıza göre ve bu topraklarda yaşadığımıza göre biz hepimiz eşitiz ve eşit olmak mecburiyetindeyiz. Eğer bu eşitliği bozan birileri varsa da emin olun bu Türkiye’nin yararı için değildir ve bunları düşman olarak da ilan edebiliriz. Ben federasyon başkanı olarak aşiret ağalarımızla görüşüyorum. Emin olun ki Türk’ün en iyi Türkünden daha Türk’tür, Kürt’ün en iyi Kürtünden daha Kürt’tür. Herkes de devletine bağlı, devletinin bekasını düşünen, bayrağını düşünen ve başka ülkesi olmayan insanlardır. Bizim federasyonumuzun kurulma amaçlarından birisi de budur. Türkiye bütün İslam alemine yeterlidir ve hepsini koruyabilir ama bizi koruyabilecek hiçbir ülke ve devlet yoktur” ifadelerini kullandı.
MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ise doğunun terör sorunu ile ilgili istişarelerde bulunup bir rapor hazırlayarak Ankara’ya göndereceklerini belirterek, “Bizler MHP Van İl Teşkilatı olarak Van ilimizde olan sorunlarımızı ve Doğu illerimizde bulunan aşiretlere olan bakış açımızı genel merkezimize ilettik. Yaşanan pandemi sürecini hayırlısıyla atlattıktan sonra icabına bakılacağı söylendi. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi Van İl Teşkilatı olarak her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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