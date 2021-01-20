Çığ nedeniyle kapanan Çatak ve Bahçesaray yolunda temizlik çalışması



Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, kar yağışının en etkili olduğu ÇatakBahçesaray yolu, Görentaş bölgesine düşen çığ nedeniyle kapandı. Jandarma ekipleri, çığ riski nedeniyle yolu araç geçişlerine kapattı. AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı risk çalışmasının ardından Karayolları ekiplerine temizlik çalışması için izin verildi.

Van'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, 495 yerleşim yerinin ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kar yağışı nedeniyle ÇatakBahçesaray yolunun Görentaş bölgesine ise çığ düştü. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yol ortasına uyarı levhası bırakarak, hem Çatak hem de Bahçesaray'a ulaşım sağlanan yolu trafiğe kapattı. Karayolları'nın karla mücadele ekiplerine de AFAD ekiplerinin bölgede yaptıkları risk çalışmasından sonra izin verildi. Karla mücadele ekiplerinin bölgede çalışmalara başladıkları ve yola düşen kar kütlelerinin en kısa zamanda temizlenerek, Çatak ilçesine olan geçişlerin sağlanacağı belirtildi. Bahçesaray'a giden yolun ise çığ riski nedeniyle bir süre daha ulaşıma kapalı tutulacağı kaydedildi.

FOTOĞRAFÇILAR ÇATAK'A GİDEMEDİ

Öte yandan sabah saatlerinde Van'dan yola çıkarak, Çatak ilçesine gitmek isteyen 6 kişilik fotoğrafçı ekibi de yolun kapalı olması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Çatak'ta fotoğraf çalışması yapacaklarını belirten fotoğrafçılar, ilçeye ulaşamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ancak yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi.

Geçen yıl şubat ayındaki Bahçesaray yolunda 42 kişinin ölümü ile sonuçlanan çığ faciasını da anımsatan fotoğrafçılardan biri, "Kar yağışının ardından fotoğraf çekmek için Çatak ilçesine gidecektik fakat yolun kapalı olduğunu gördük. Jandarma ekipleri, yolun riskli olduğunu söylediler. Bu uygulamayı yerinde ve güzel buluyoruz. Geçen yıl Bahçesaray yolunda çığ felaketi yaşanmıştı" dediDHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2021-01-20 14:28:48



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