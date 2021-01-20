Kurs-Der Van Şubesi kuruldu

Özel Öğretim Kursları ve Muhtelif Kursları Geliştirme Derneği (KursDer) Van Şubesi kuruldu.

Türkiye genelinde kurulan KursDer, Van’da da şubesini açtı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan KursDer Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Tekin, amaçlarının

özel öğretim kurslarının sağlıklı, doğru ve verimli işleyişini sağlamak olduğunu ifade etti. Tekin, “Amacımız, kentimizin eğitimini ilgilendiren ve bizim yürütmemizde olan tüm çalışmaları, ortak çatı altında buluşarak yapmak, ilimiz başta olmak üzere çevre illerimizdeki eğitim başarısını en yüksek seviyelere çıkarmak, öğrencilerin ve velilerin kafasını karıştıran ve kentimizin eğitimine itibar kaybettiren karmaşık söylemleri ortadan kaldırmak, sınavlara hazırlanan öğrencilerin, daha sağlıklı ve net takvime göre plan ve program yapmalarını sağlamak ve kentimizdeki resmi kurum ve kuruluşlarla daha sağlıklı iletişim kurarak, zamanında doğru sonuçlar almaktır” dedi.

KursDer Van Şubesi Başkanının Cabbar Esen, yönetim kurulunun ise Mürsel Keklik, Fatih Işık, Nujin Ateş, Doğan Ekinci ve M. Şefik Atay’dan oluştuğunu belirten Tekin, "Yeni kurulmamıza rağmen Van’daki özel öğretim kurslarının tamamına yakını derneğimize üye oldu. İnşallah yakın zamanda ilk genel kurulumuzu yaparak, derneğimizin bütün birimlerini tamamen oturtmuş olacağız” ifadelerini kullandı. .

Kentteki tüm resmi kurum ve kuruluşları ziyaret ederek, derneğin amacı ve çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunacaklarının altını çizen Tekin, “Geçmişin tecrübelerinden yararlanarak çağdaş, dünya standartlarına uygun ve ideal eğitim modellerini kentimiz eğitiminde hayata geçirmek için çabalayacağız. Kısa süre içinde olumlu sonuçlar vereceğimizden de eminiz. Ayrıca kentimizin eğitiminin, hak ettiği itibarı kazanacağından da son derece umutluyuz. Derneğimizin, eğitimin dışında hiçbir amacı, çalışması, hedefi ve uygulaması yoktur, olmayacaktır. Hedefimize ulaşabilmemiz için kent eğitimini önemseyen tüm duyarlı insanların, kurum ve kuruluşların bize destek vermesini ve yardımcı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

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