Çığ nedeniyle kapanan Çatak ve Bahçesaray yolundan kar yığınları kaldırıldı (2)

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ÇIĞ BÖLGESİ, 3 SAATTE KARDAN TEMİZLENDİ

Van'da, Görentaş ile Elmacı mahalleleri yakınlarına düşen çığ nedeniyle kapanan VanÇatak yolu, yapılan çalışmalar sonucu temizlendi. Yolu kapatan kar kümesi, Karayolları ekiplerince karla mücadele araçları kullanılarak, yaklaşık 3 saatte kaldırıldı. Yolda önlem alan trafik ve jandarma ekipleri de Çatak ve Van yönündeki araçların geçişine kontrollü izin verdi. Bahçesaray yolunun ise çığ riski nedeniyle bir süre daha kapalı kalacağı belirtildi. Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2021-01-20 15:42:11



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