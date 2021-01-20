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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van-Çatak karayolu ulaşıma açıldı

İHA

Van-Çatak karayolu ulaşıma açıldı

VanÇatak karayolu dün gece çığ düşmesi sonucu kapanırken, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yol tek şeritten ulaşıma açıldı.
Dün saat 16.00 sıralarında çığ düşme tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatılan VanÇatak karayolunda olası bir facianın önüne geçilmiş oldu. Çatak ilçe girişinde Çatak Emniyeti Müdürlüğünde görevli polisler, Görentaş bölgesinde ise jandarma personeli tarafından yol kapatıldı. Dün gece VanÇatak karayolunun 13.kilometresindeki Elmacı ve Görentaş mahalleleri arasına düşen çığ öğle saatlerinde Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye ekiplerince 3 saatlik çalışmanın ardından temizlenerek yol trafiğe açıldı.
Çatak Belediyesi de VanÇatak karayolunun açıldığını, geçişlerin kontrollü sağlanacağını anons ederek vatandaşları bilgilendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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