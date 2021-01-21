Aşının önemine dikkat çekmek için 20 metrelik 'kardan enjektör' yaptılar



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş Gençlik Merkezi çalışanları ile bir grup gönüllü genç, Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'nin bahçesine, Covid-19 aşısının önemine dikkat çekmek amacıyla kardan 20 metrelik enjektör yaptı.

Ülke genelindeki aşılama çalışmaları devam ederken, yoğun kar yağışının etkili olduğu Van'ın Erciş ilçesinde hem gülümseten hem de dikkat çeken çalışma yapıldı. Kar yağmasını fırsat bilen Gençlik Merkezi'nin bazı çalışanları ile bir grup gönüllü genç, bir araya gelerek, kardan 20 metrelik enjektör yaptı. Gençlik Merkezi'nin bahçesindeki 'kardan enjektör' dronla havadan görüntülendi.

Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Levent Bayraktar, Covid-19 aşısının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Çalışmanın zevkli ve renkli geçtiğini belirten Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sağlık Bakanlığı'mızın almış olduğu kararla aşı yapma çalışmaları başladı. Biz de buna dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için gönüllü gençlerimizle birlikte Gençlik Merkezi'mizin bahçesinde kardan 20 metre boyunda şırınga yaparak halkımıza aşı yaptırması için dikkat çekmek istedik" dediDHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-01-21 09:23:18



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