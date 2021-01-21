Van'da, 234 yerleşim yeri yolu açıldı

Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da 2 gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle kapanan 495 yerleşim yerinden 234'ü, ulaşıma açıldı. Kapalı 261 yolun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Van'da 2 gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştığı belirtilirken, 495 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Yolların açılması için dün çalışmalara başlandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerince kapalı yollardan 234'ü yeniden ulaşıma açılırken, 261 mahalle ve mezra yolunun da açılması için çalışmalara aralıksız devam ediliyor.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-01-21 09:29:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.