Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu ulaşıma kapatıldı

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Van'ın Çaldıran ilçesiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van’ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki kara yolu aşırı tipi ve kar yağışı nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Karayolları ekipleri bölgede çalışma yürütmektedir" denildi.

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