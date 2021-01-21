2021 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Van'da kamu yatırımlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların görüşüldüğü ‘İl Koordinasyon Kurulu'nun 2021 yılı birinci dönem toplantısı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Emin Bilmez’in Valilik’ten video konferans aracılığıyla bağlandığı toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve yatırımcı kurum müdürleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Vali Bilmez, 2020 yılında yapılan yatırımları değerlendirerek 2021 yılının hayırlara vesile olmasını diledi. 2020 yılındaki pandemi sürecini anlatan ve şu anda korona virüs aşılamasındaki son durum hakkında bilgi veren Vali Bilmez, Van’ın korona virüsle mücadelede iyi bir seviyede olduğuna dikkat çekti.

Van’ın çevre yolunun son durumu ile ilgili bilgilendirme yapılan toplantı, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için hazırlanan projeler, sağlık, eğitim ve farklı kurumların devam eden ve bu yıl programa alınan yeni yatırımları hakkında bilgilendirme yapmasıyla son buldu.

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