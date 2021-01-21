Otomobil kontrolden çıktı: 3 yaralı

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Van’ın Muradiye ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak yan yatması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, VanMuradiye kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BJ 1237 plakalı Hyundai marka otomobil, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle araç bulunduğu yerden kaldırıldı.

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