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Başkale Belediyesi kamyonlarla kar taşıyor

İHA

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri kamyonlarla kar yığınlarını merkez dışına taşıyor.

Başkale Belediyesi kamyonlarla kar taşıyor

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri kamyonlarla kar yığınlarını merkez dışına taşıyor.
Başkale’de ilk kar yağışından bu yana yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, ana arterlerde biriken kar yığınlarını iş makinelerinin yardımıyla kamyonlara yükleyip ilçe dışına çıkartıyor.
Karın taşındığı iki bölgede adeta kardan tepeler oluşurken, vatandaşların mağdur olmaması için de ekipler mesai gözetmeksizin çalışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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