Van Başkale'de 2 metrelik karlar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor



Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışması başlatıldı. Başkale merkezdeki cadde ve sokaklardan toplanan ve kalınlığı 2 metreyi bulan karlar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Başkale ilçe merkezi ve çevresinde 2 gün boyunca etkili olan kar yağışının durmasından sonra karla mücadele çalışması başlatıldı. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Başkale'nin mahallelerinde karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma yürüttü. Cadde, sokak ve kaldırımların kardan temizlenmesi için Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde ekip oluşturuldu. Vatandaşın mağdur olmaması, yaya ve araç trafiğinin aksamaması için cadde ve sokaklardaki kar kütleleri iş makineleri ile temizlenip belli noktalarda biriktiriliyor. Toplanan kar yığınları, karla mücadele ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek, ilçe dışına çıkarılıyor. DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2021-01-21 13:00:50



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