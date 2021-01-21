Kara saplanan paletli ambulans, iş makinesiyle çıkarıldı

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Gülay KUYUCU/BAHÇESARAY (Van), (DHA)VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, hasta almaya gidilirken, yoğun kar nedeniyle yolda kalan paletli ambulans, belediye ekiplerince iş makinesiyle yapılan çalışma sonucu saplandığı yerden çıkarıldı.

Bölgede 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Bahçesaray'a 32 kilometre uzaklıktaki Altıntaş Mahallesi'nde paletli ambulans, tipi ve fırtınada görüş mesafesi sıfırlanınca kara saplandı. Hasta almaya giden sağlık ekibi, bulundukları ambulansın uçuruma yakın olması nedeniyle karla mücadele ekiplerini arayarak, yardım istedi. Ekipler, ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gelerek, iş makinesi ile başlattıkları çalışma sonucu çevredekilerin de yardımıyla ambulansı saplandığı yerden çıkardı. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-01-21 15:26:15



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