TÜGVA İl Temsilcisi Deniz’den Başkan Ensari’ye ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜGVA İl Temsilcisi Deniz’den Başkan Ensari’ye ziyaret

İHA

TÜGVA İl Temsilcisi Deniz’den Başkan Ensari’ye ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, beraberindeki heyetle Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’yi makamında ziyaret etti.
Başkan Mehmet İsa Deniz, beraberindeki İl Teşkilât Başkanı Mehmet Kasım Şahin ve Çaldıran İlçe Temsilcisi Muzaffer Çiftçi ile Başkan Ensari’yle bir araya gelerek, gençlere verdiği desteklerden dolayı plaket takdim etti. Ziyarette konuşan Başkan Şefik Ensari, gençlerin hayatımızda çok önemli bir yeri olduklarını belirterek, “TÜGVA Van İl Temsilcisi ve heyetini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültürel, sanatsal, sportif ve manevi bir gençlik yetiştirmenin gayreti içinde olan derneğimizin çalışmalarını yakinen takip etmekteyiz. İlçemizde de kaliteli bir gençliğin inşasında başlatılan yapılandırma da Çaldıran Belediyesi olarak her zaman elimizden gelebilecek katkılarda bulunduk bulunmaya da devam edeceğiz. Pandemi sürecinden önce olduğu gibi şimdi de gençlerimizle bir araya gelerek yapılan ve yapılması planlanan hizmetlerimizi istişare ediyoruz. Bugün de dernek temsilcilerimizle bir araya gelerek gençlerimize yönelik yapmak istediğimiz çalışmaları paylaşma imkanını bulduk. Her anlamda kaliteli bir geleceğin yetişmesi için derneğimizle ortaklaşa çalışmanın gayreti içinde olacağız” dedi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz ise Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’yi ziyaret etme imkanını bulmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, “Temelinde kaliteli, kültürel, sanatsal, sportif ve manevi bir gençlik yetiştirmenin gayretinde olan dernek temsilcilerimizle Belediye Başkanımız Ensari’yi makamında ziyaret ederek geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Başkanımızın her zaman gençliğin yanında yer alması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Gençliğe verilen önemi başkanımıza takdim ettiğimiz bir plaketle taçlandırdık” ifadelerini kullandı.
TÜGVA heyeti, çekilen hatıra fotoğrafının ardından ilçeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da "Gençlik Ofisi" protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Van'da "Gençlik Ofisi" protokolü imzalandı
Kara saplanan paletli ambulans, iş makinesiyle çıkarıldı
YEREL HABERLER Kara saplanan paletli ambulans, iş makinesiyle ...
Tuşba Belediyesinden kiracılarına müjde
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden kiracılarına müjde
Van Başkale'de 2 metrelik karlar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
YEREL HABERLER Van Başkale'de 2 metrelik karlar, kamyonlarla ilçe ...
Başkale Belediyesi kamyonlarla kar taşıyor
YEREL HABERLER Başkale Belediyesi kamyonlarla kar taşıyor
Otomobil kontrolden çıktı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kontrolden çıktı: 3 yaralı
Van YYÜ’de Çocuk Diş Hekimliği kliniği açıldı
YEREL HABERLER Van YYÜ’de Çocuk Diş Hekimliği kliniği açıldı
Hasta almaya giden paletli ambulans mahsur kaldığı yerden kurtarıldı
YEREL HABERLER Hasta almaya giden paletli ambulans mahsur kaldığı ...
Urartu Göz uzmanlarından ‘karasu’ uyarısı
YEREL HABERLER Urartu Göz uzmanlarından ‘karasu’ uyarısı
(Özel) Pandemi kısıtlamaları kitap okuma oranını arttırdı
YEREL HABERLER (Özel) Pandemi kısıtlamaları kitap okuma oranını ...
2021 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 2021 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı ...
Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu ulaşıma kapatıldı
Meteorolojiden kuvvetli buzlanma, don ve çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli buzlanma, don ve çığ uyarısı
Van'da, 234 yerleşim yeri yolu açıldı
YEREL HABERLER Van'da, 234 yerleşim yeri yolu açıldı
Aşının önemine dikkat çekmek için 20 metrelik 'kardan enjektör' yaptılar
YEREL HABERLER Aşının önemine dikkat çekmek için 20 metrelik 'kardan ...
Van'da 261 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 261 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Doğu Anadolu'nun en büyük tesisinde aylık 20 ton mantar üretiyorlar
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'nun en büyük tesisinde aylık 20 ton ...
Van'da 12 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Van'da 12 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi ...
2021 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 2021 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı ...
Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu ulaşıma kapatıldı
Van'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Van'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Van-Çatak karayolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Van-Çatak karayolu ulaşıma açıldı
Çığ nedeniyle kapanan Çatak ve Bahçesaray yolundan kar yığınları kaldırıldı (2)
YEREL HABERLER Çığ nedeniyle kapanan Çatak ve Bahçesaray yolundan ...
Kurs-Der Van Şubesi kuruldu
YEREL HABERLER Kurs-Der Van Şubesi kuruldu