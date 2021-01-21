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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 yaşındaki hasta çocuk için ekipler seferber oldu

İHA

7 yaşındaki hasta çocuk için ekipler seferber oldu

Van’ın Erciş ilçesinde hastalanan 7 yaşındaki çocuk, ekiplerin yoğun çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Erciş ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrı üzerine sağlık çalışanları ambulansla yola çıktı. Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kayaboyun Mahallesi’ndeki Kasım Eser (7) isimli hasta çocuğa ulaşmaya çalışan sağlık personelleri, araçlarının kara saplanması sonucu karla mücadele ekiplerinden destek istedi. Yola çıkan Van Büyükşehir ve Erciş belediyeleri ekipleri, yoğun çalışma sonucu ambulansı saplandığı yerden kurtardı. Daha sonra hasta çocuğun bulunduğu evin yolunu açan ekipler, sağlık çalışanlarının hastaya ulaşmasını sağladı. Hasta çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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