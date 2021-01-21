Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

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– VanÖzalp kara yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinden VanÖzalp kara yolu üzerindeki Anzaf Kalesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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