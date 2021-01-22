Van'da karla zorlu mücadele



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, kar yağışı nedeniyle kapanan 261 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma başlattı. Kentte 379 kişilik ekip, 195 araç ile yol açma çalışması yürütüyor.

Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının durmasının ardından kapalı olan mahalle ve mezra yolları, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı´na bağlı karla mücadele ekipleri tarafından açılıyor. Çalışmalar, 379 kişilik ekip ve 195 iş makinesiyle yürütülürken, kapalı olan 136 mahalle ve 125 mezra yolunun açılması için hummalı çalışma yürütülüyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca grup mahalle yolunda çalışma yapan ekipler, zaman zaman zor anlar da yaşıyor. Yolları açılan mahallelerde yaşayanlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri sayesinde kış mevsiminde rahat ulaşım sağladıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye ekipleri, kent merkezinde de 182 kişilik ekiple kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2021-01-22 08:00:18



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