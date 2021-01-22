Başkan Akman’ın acı günü

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Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın ağabeyi Cavit Akman geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Tuşba ilçesine bağlı Çolpan Mahallesi’nde yaşamını sürdüren 79 yaşındaki Cavit Akman, sabah namazına kalktığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 7 çocuk babası olan Cavit Akman’ın cenazesinin kılınacak olan cuma namazına müteakip doğum yeri olan Çolpan Mahallesi’nde defnedileceği kaydedildi.

Yaşanan korona virüs salgını nedeniyle taziyenin kurulamayacağı, vatandaşların Başkan Akman ve ailesine telefon ile taziye dileklerinde bulunabileceği belirtildi.

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