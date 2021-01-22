DAP ve DAKA’dan elma bahçelerine yüzde 50 hibe desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (BKİ) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Tuşba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan “Tuşba'da Meyveciliğin Geliştirilmesi” projesi başvuruları 26 Şubat tarihine kadar uzatıldı.

DAKA’dan yapılan açıklamada, Van’da bölge çiftçisinin tarım sektörünün önemli kollarından biri olan meyveciliğe yönlendirilmesi amacıyla hazırlanan 2 milyon TL bütçe ayrılan ve yüzde 50 hibe desteği sağlanacak olan “Tuşba'da Meyveciliğin Geliştirilmesi” projesi başvurularının 26 Şubat tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Projeyle Tuşba’da 20 ile 30 dekar arası kapama yarı bodur elma bahçeleri tesis edilerek, elma üretim kapasitesi arttırılacak ve ekonomik bir kazanca dönüştürülecek. Başta il ekonomisi olmak üzere bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak projeyle iç ve dış piyasaya sürülecek kaliteli elmalar yetiştirilecek. Hayata geçirilecek projeyle çiftçilere tesis edilecek tüm bahçeler eksiksiz olarak teslim edilecek. Bahçe yerinin sürülmesi, fidan çukurlarının kazılması, sulama sistemi su alma yapıları, damla sulama sistemi ve montajı, fidanların alınması ve dikilmesi, bahçelerin ihatası ile dikim sonrası 5 ay süreyle bakımı ve uygulamalı eğitim işleri yapılacak. İyi uygulama örneklerinin yerinde görülmesi, tecrübe paylaşımı amacıyla teknik geziler düzenlenecek ve meyvecilik konusunda uzman kişiler Tuşba ilçesine davet edilerek toplantı ve seminerler verilecek. Proje başvurusundan faydalanmak isteyenlerin; Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), mülkiyet durumunu gösterir belgeler (tapu kaydı, gerekli ise muvafakat name, kira sözleşmesi) ve tarla başında yeterli miktarda sulama suyunun bulunması şartını sağladıktan sonra Tuşba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne 26 Şubat tarihine kadar başvurularını yapabilecekler” denildi.

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