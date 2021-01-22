Van'da, evdeki 21 kilo eroini 'Zeyna' buldu

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, polis ekiplerince narkotik köpeği 'Zeyna' ile eve düzenlenen operasyonda 21 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, evde eroin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada 21 kilo 20 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili şüpheli Ş.T.'nin yakalanması için çalışmalara başlandığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-01-22 14:13:30



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