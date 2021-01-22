İpekyolu Belediyesinin ‘Online Spor Bilgi Yarışması’ sonuçlandı

– Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Online Spor Bilgi Yarışması’nın kazananları, ödüllerini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın elinden aldı.

Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü korona virüs salgını sürecinde farklı etkinlikler düzenleyerek vatandaşların hem eğlenceli hem de verimli vakit geçirmesi için katkı sunuyor. Bu kapsamda kısa süre önce düzenlenen, spor bilgisine güvenen vatandaşların dijital ortamdaki soruları cevapladığı ‘Online Spor Bilgi Yarışması’nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. İpekyolu Belediyesinde düzenlenen törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilgili birim müdürleri ve yarışmacılar katıldı.



“Ayda iki kez bu etkinliği yapacağız”

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, korona virüs salgını döneminde birçok online etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, “Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Van'a ve spora dair bilgi yarışmasında kazanan yarışmacıları ödüllendirdik. Bu yarışmanın düzenlenmesinden memnun oldum. 20 sorudan oluşan yarışmada dereceye giren arkadaşlarımız neredeyse bütün soruları doğru bilmişler ama saniye farkıyla sıralama belli olmuş. Ayda iki kez bu etkinliği yapacağız ve bu etkinlikleri pandemiden dolayı online yapacağız. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyor, dereceye giren arkadaşları da tebrik ediyorum” dedi.



“Soruların Van’la ilgili olması çok hoşuma gitti”

Yarışmada 19 soruya 343 saniyede cevap veren ve üçüncü olan İlker İlikçi de, bu tür yarışmaların sürekli yapılmasını ve diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini ifade ederek, “Online spor yarışmasının duyurusunu görünce çok mutlu oldum. Soruların özellikle Van ile ilgili olması çok hoşuma gitti. Bu tür yarışmaların devamının geleceğini bilmek de bizleri heyecanlandırdı. İlimizde böyle organizasyonların gerçekleştirilmesi çok olumludur. Belediyemize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



“Saniyeler dereceleri belirledi”

Yarışmada Ahmet Zengin 20 soruya 459 saniyede doğru cevap vererek birinci olurken, Yunus Karabulut 473 saniye ile ikinci, İlker İlikçi 19 soruyu 343 saniyede doğru cevaplayarak üçüncü, Yunus Yıldırım da 19 soruyu 368 saniyede doğru cevaplayarak dördüncü, Özcan Elmas ise 19 soruyu 442 saniyede doğru cevaplayarak beşinci oldu. Yarışmacılara spor malzemelerinden oluşan ödüller verildi.

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