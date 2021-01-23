Hava sıcaklığının eksi 40'a kadar düştüğü Çaldıran'da, serada domates üretimi



Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesinde, gündüz hava sıcaklığı sıfırın altında 25, geceleri ise eksi 40 derece ölçülürken, 4 yıl önce kurulan ve jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda üretime devam ediliyor. Bu yıl 1200 ton domates üretimi gerçekleştirdiklerini belirten seranın üretim ve iş programı sorumlusu Ercan Karahanlı, dışarıda dondurucu soğuğa rağmen üretim yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çaldıran ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde 2016 yılında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca desteklenen projeyle jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda domates üretimine başlandı. 34 bin metrekare alan üzerinde 20 bin metre boru döşenerek ısıtılan seralar, 10 milyon liraya mal oldu. İlçede topraksız ve arılarla tozlaşmanın sağlandığı domatesler, tamamen doğal yöntemlerle üretiliyor. Hava sıcaklığının geceleri eksi 40 dereceyi gördüğü ilçede kurulan serada özellikle kadınlar çalışıyor. Hava şartları nedeniyle tarımın da çok yaygın olmadığı ilçede gündüz sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığına rağmen üretim sürüyor.

Serada üretilen domatesler, geçen yıl Van'ın yanı sıra Türkiye'nin sebze üretiminde önemli olan Antalya'daki tezgahlarda da yer aldı. Seranın üretim ve iş programı sorumlusu Ercan Karahanlı, "Türkiye'nin en doğusunda İran sınırına yakın Çaldıran ilçesinde bu faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kış şartları burada çok ağır geçiyor. Dün gece saat 24.00 sıralarında biz eksi 38 dereceyi gördük. Şu an bile dışarısı eksi 25 derece. Biz bu eksi avantajlarla birlikte çok güzel bir üretim gerçekleştiriyoruz. Biz yapabileceğimizi ortaya koyduk. Haziran ayından bugüne kadar 1200 ton ürün aldık. Antalya'ya ürün gönderdik. Antalya üzerinden diğer pazarlara da gönderildi. İnşallah planımız her yıl bir öncekinin üstüne çıkmak" dedi.

'BURADA YAŞAM ZOR'

Çaldıran'da özellikle kış aylarında yaşamın çok zor olduğunu belirten Ercan Karahanlı, karla mücadelenin yanı sıra hava sıcaklığının çok düşük olduğunu söyledi. Karahanlı, "Burada çoğu araç öğlene kadar çalışmayacak çünkü hepsi donmuş halde. Buna rağmen biz üretim yapıyoruz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Seramızda aktif 30 kişi çalışıyor. Çalışanların sayısı dönem dönemde artıyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2021-01-23 08:20:51



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