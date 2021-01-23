Van'da 27 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı



Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olan N.İ., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 27 yıl 10 ay hapis kesinleşmiş cezası bulunan ve 2 yıldır firari olan N.İ.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kurulan özel ekibin yaptığı çalışmalarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma', 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'mala zarar verme' suçlarından 6 dosyadan aranması bulunan N.İ.'nin kullandığı araç tespit edilerek, takibe alındı. Takip sonucu N.İ., düzenlenen operasyonla yakalanıp, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-01-23 11:20:15



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