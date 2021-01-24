Su samurları Erciş´te cep telefonu kamerasına yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su samurları Erciş´te cep telefonu kamerasına yansıdı

DHA

Su samurları Erciş´te cep telefonu kamerasına yansıdı


Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Koç Köprü Mahallesi'nde, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Koç Köprü Barajı sularının döküldüğü Ilıca Çayı´nda cep telefonuyla görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samurları Erciş ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçe merkezinde yaşayan Abdürrahim Yılmaz (38), su samurlarını, Koç Köprü Barajı sularının döküldüğü Ilıca Çayı yakınlarında gezinti yaparken görüntülediğini anlattı. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samurlarını gördüğünde büyük heyecan yaşadığın ve hemen görüntülediğini belirten Yılmaz, "Bölgede yaşayanlar Ilıca Çayı´nda samurları gördüklerini söylemişlerdi. Ben de bugüne kadar hiç görmediğim ve merak ettiğim su samurlarını görüntülemek için bölgeye gelerek elimde telefon beklemeye başladım. Bu esnada da iki samuru görüntülemeyi başardım. Gördüğüm için de mutlu oldum´´ dedi  DHA-Genel Türkiye-Van Barış KUL
2021-01-24 09:38:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erciş'te Vefa Grubu, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Erciş'te Vefa Grubu, sokak hayvanlarını unutmadı
Meteorolojiden kuvvetli buzlanma ve don olayı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli buzlanma ve don olayı uyarısı
Erciş’te sokak hayvanlarına 'vefa' desteği
YEREL HABERLER Erciş’te sokak hayvanlarına 'vefa' desteği
Eksi 25 derece yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Eksi 25 derece yakıt depoları donan sürücüler yolda ...
Van’da 6 farklı dosyadan aranan ve hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapisle cezası olan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 6 farklı dosyadan aranan ve hakkında 27 yıl 10 ...
Polis ekiplerinin eksi 10 derecede kısıtlama denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Polis ekiplerinin eksi 10 derecede kısıtlama ...
Türkiye'de en düşük sıcaklık Çaldıran'da; eksi 39,2
YEREL HABERLER Türkiye'de en düşük sıcaklık Çaldıran'da; eksi 39,2
Van'da 27 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 27 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
Büyükler kar temizledi, çocuklar kızak kayarak eğlendi
YEREL HABERLER Büyükler kar temizledi, çocuklar kızak kayarak ...
Van'da kardan dolayı kapanan yollar açılıyor
YEREL HABERLER Van'da kardan dolayı kapanan yollar açılıyor
Covid-19 aşısı olan Gülendam nineden teşekkür mektubu
YEREL HABERLER Covid-19 aşısı olan Gülendam nineden teşekkür mektubu
Meteorolojiden kuvvetli buzlanma, don ve çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli buzlanma, don ve çığ uyarısı
Hava sıcaklığının eksi 40'a kadar düştüğü Çaldıran'da, serada domates üretimi
YEREL HABERLER Hava sıcaklığının eksi 40'a kadar düştüğü ...
Başkan Bakan: “Yapılandırma kanunu mağduriyetler oluşturmasın”
YEREL HABERLER Başkan Bakan: “Yapılandırma kanunu mağduriyetler ...
Minik öğrencilerin karne heyecanı
YEREL HABERLER Minik öğrencilerin karne heyecanı
4B Yazılım dijital pazarlama hizmetlerine devam ediyor
YEREL HABERLER 4B Yazılım dijital pazarlama hizmetlerine devam ...
Vali Bilmez’den VASKİ’ye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den VASKİ’ye ziyaret
İpekyolu Belediyesinin ‘Online Spor Bilgi Yarışması’ sonuçlandı
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinin ‘Online Spor Bilgi Yarışması’ ...
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Erciş'te temizlik görevlisine pastalı doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Erciş'te temizlik görevlisine pastalı doğum günü ...
Başkale’de seracılık dönemi
YEREL HABERLER Başkale’de seracılık dönemi
Başkan Ensari eline kürek alıp kar temizledi
YEREL HABERLER Başkan Ensari eline kürek alıp kar temizledi
Temizlik işçisine eksi 15 derecede doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Temizlik işçisine eksi 15 derecede doğum günü ...
Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapalı Karayolları ekipleri çalışmalara tedbir amaçlı arar verirken, yol demir bariyerlerle kapatıldı
YEREL HABERLER Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapalı Karayolları ...