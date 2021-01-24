İkna edilen PKK'lı terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 7 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan terörist ile temas sağladı. İkna çalışmalarıyla PKK'lı terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısına gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katılan terörist ile temas kurdu. Jandarma ekiplerince ikna edilen terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek askerlere teslim oldu. İsmi açıklanmayan terörist, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-01-24 20:09:37



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