Van TSO sorunları Bakan Varank’a iletti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van TSO sorunları Bakan Varank’a iletti

İHA

Van TSO sorunları Bakan Varank’a iletti

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Meclis Başkanı M.Yasin Ertürk ve heyet ile birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank’ı ziyaret etti.
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, beraberinde Meclis Başkanı M.Yasin Ertürk, Başkan Yardımcısı Şefik Eren, yönetim kurulu üyesi Burak Gültepe ve Genel Sekreter Cengiz Aras ile birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında yapılan görüşmede, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın geçişlere açılması başta olmak üzere pandeminin Van üzerindeki etkileri, tacir ve esnafın yaşamış olduğu sorunlar ve beklentilerini aktardıklarını ifade etti. Başkan Takva yapılan görüşmede Bakan Mustafa Varank’a, Van TSO ile DAKA ve KOSGEB Van İl Müdürlüğü’nün önemi paydaşlar olduğunu belirterek, kurumlar arası güçlü bir diyalogun olduğunu ve bu diyalog ile işbirliğinin daha da güçleneceğine dikkat çekti.

“Bakan Varank’a detaylı bilgi verildi”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yapılan görüşmede dile getirilen konuları anlatan Başkan Takva, “Özellikle emek yoğun sektörlerin kentte ulaşmış olduğu seviyeye ve istihdamda yakalanmış olan ivmeyi, eksiksiz ve geliştirerek sürdürülebilir kılmak üzere taleplerimizi Bakanımıza ilettik. Bunun yanı sıra Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın Van kurumlarının etkin ve verimli çalışmalarına katkı sunacak bir takım önerilerde bulunduk. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın bundan bir süre önce Van’daki tekstil sektörüne vurgu yaparak gelmiş olduğu seviyeyi gururlandıran bir paylaşımla taçlandırması Van’ın bu anlamda ülkede artık yeni bir sektörel gelişmeye sahne olduğunun işaretiydi. İlgi ve alakası üzerine biz de kendi önerilerimizi paylaştık, teşekkürlerimizi sunduk” dedi.

“Bakan Varank Şubat ayında Van’a gelecek”
Başkan Takva konuşmasına şöyle devam etti: “Teşekkürlerimizle birlikte özellikle tekstil sektörünün burada Tekstilkent 2. Etaptaki yatırımlara destek sağlamak üzere makine ve teçhizat taleplerini ifade ettik. Bakan Varank, Şubat ayının ortalarından sonra Van’a gelmek istediğini belirtti. Burada sektörün Van boyutuyla gelişimine vurgu yapmak üzere bir açılışa katılacak olan Bakan, Tekstilkent 2. Etaptaki yer tahsis taleplerine ilişkin protokolde bulunmak istediğini aktardı. Biz de memnuniyetle kendisine ev sahipliği yapacağımızı ifade ettik. Şu anda Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 2 tane üretime hazır fabrikanın olduğunu da kendisine söyledik. Bu fabrikaların yetişmesi durumunda aşağı yukarı binin üzerinde bir istihdam sağlanacağını vurguladık. Bunun, bizim için gurur verici olduğunu paylaştık” dedi.

“Bölgesel ve sektörel destekler sağlanmalı”
Emek yoğun sektörlerde yeni destek uygulamalarının bölgesel ve sektörel bazda ele alınması konusunu Bakan Varank’a ilettiklerini belirten Takva, “Geleneksel üretim konusunda spesifik destekler sağlanmasını istedik. Örneğin Van otlu peynirinin ticarileştirilmesine yönelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın coğrafi işaretli ürünlerin her ilde ya da bir veya birden fazla ticarileşme potansiyeli olan ürünlere geleneksel üretim desteği sağlamalarını istedik. Türkiye’deki KOBİ büyüklüklerinin bölgelere göre farklılık arz ettiğini dolayısıyla KOBİ Gelişim Destek Programı’nın (KOBİGEL) bölgesel ve sektörel anlamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettik. Çünkü mevcut KOBİGEL desteklerine girebilecek ölçekte Van’da firma yok. Ancak bu destekten yararlanmak isteyen Van firmalarının da olmasından bahisle, Van firmalarının ölçeğine göre KOBİGEL desteklerinin yeniden tanımlanması gerektiğini dile getirdik. Bölgesel bir KOBİGEL teklif çağrısına çıkılması gerektiğini belirttik. Sayın Bakan’da bunların tamamına olumlu yaklaştı” şeklinde konuştu.

“Ekspertiz sorunu çözülmeli”
İşKur’un destek paketleriyle ilgili yaşanan sorunları Bakana aktardıklarını dile getiren Başkan Takva, “İşKur’un destek paketlerinin illere göre farklılık arz ettiğini Bakan’a aktardık. Diğer yetkili bakanlıklar ile eş güdümlü bir çalışmayla genelleştirilmesi, iller bazında uygulanan paket desteklerinin komşu illerde de benzer uygulamaya dönüştürülmesini talep ettik. Bu bizim firmalarımızdan gelen talepti. Firmalarımızın finansmana erişim konusunda yaşamış olduğu en önemli sorunlardan bir tanesi olan Ekspertiz meselesini, gayrimenkullerin düşük değerleme sorunu bir yeni araç kullanılarak, yeni bir enstrûman devreye sokmak suretiyle hayata geçirilmesini, belki de Türkiye’de inovatif bir görüşle kendisine aktardık. Bunun için önermemiz de şu oldu; Kalkınma ajansları kurumsal kapasite ve nitelikli işgücü itibariyle bunu yapabilecek durumdadır. Bunu mutlaka Maliye Bakanlığı ile değerlendirmeye tabi tutup, Kalkınma Ajanslarının yapısı nedeniyle bu eksperlerin doğru ve sağlıklı değerlendirebilecekleri yönündeki talebimizi ilettik. Çünkü kalkınma ajansları temsil ettikleri ilin ticaret ve sanayi odası başkanlarını, belediye başkanlarını, valilerini, il özel idaresi yöneticilerini kapsıyor. Dolayısıyla kendi şehirlerini en iyi değerlendirebilecek düzeydeki aktörlerden oluştuğunu, bunların şehirlerdeki katma değerli alanlarını daha iyi değerlendirebileceklerini ifade ettik. Kaldı ki kalkınma ajansları da mühendislik faaliyetleri arasında önemli ve nitelikli bir insan kaynağına sahip hal geldi. Bunun Türkiye’nin zenginleşmesine katkı sağlayacağını, finansmana erişimi kolaylaştıracağını ve daha reel bir sonuç elde edebileceğimizi kendisine ilettik. Bunun da bölgedeki dezavantajlı finansmana erişim olanaklarının avantaja dönüşmesine katkı sunacağına vurgu yaptık. Sayın Bakan bunun ilginç bir fikir olduğunu, bunun üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi. Biz de bunu takip edeceğiz. Bu yeni bir görüş ve yeni bir önerme. Umuyor ve diliyoruz ki karar vericiler bu konuda daha etkin, doğru bir yaklaşımla ekspertiz meselesinde yaşamış olduğumuz sorunu ortadan kaldırmaya yönelik bir çerçeve çizerler” diye konuştu.

“Kapıköy Bakanlar Kurulunda konuşulacak”
Yapılan görüşmelerde Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılması konusunu dile getirdiklerini ifade eden Başkan Takva, “Kapıköy Gümrük Kapısı’nın yaşatmış olduğu ekonomik kayıpları kendisine ilettik. Bakanlar Kurulu toplantısında konunun dile getirilmesi adına desteklerini talep ettik. Bakan’da Bakanlar Kurulu’nda Kapıköy’ü gündem yapmaya çalışacağını söyledi. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Tüm bunların yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin özel sektörlere pandemi nedeniyle sağlamış olduğu desteklerde, eksikliklerimiz olduğunu vurguladık. Bazı ülkelerin gayri safi hasılasının yüzde 10’na varan destekler sağladığını ifade ettik. Bu konuda eksiklerimizin giderilmesi noktasında desteklerini istedik. Sayın Bakan ile aynı çerçeveden baktığımızı görmek de bizleri mutlu etti” dedi.
Yapılan ziyaretin güzel geçtiğini ifade eden takva, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile yapmış olduğumuz görüşme oldukça verimli geçti. Hem Van iş dünyasının hem de Türkiye’nin yaşamış olduğu genel ekonomik sorunlar konusunda bizi sağduyuyla dinledi. Sayın Bakanımıza ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederiz” diye sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'ın Artos Dağı zirvesinde turistlerden kayak
YEREL HABERLER Van'ın Artos Dağı zirvesinde turistlerden kayak
Van'da kayak sezonu, geç başladı
YEREL HABERLER Van'da kayak sezonu, geç başladı
Van’da kayak sezonu bu yıl da geç başladı Abalı kayak tutkunlarını ağırlamaya başladı
YEREL HABERLER Van’da kayak sezonu bu yıl da geç başladı Abalı kayak ...
Meteorolojiden kuvvetli buzlanma, don ve çığ olayı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli buzlanma, don ve çığ olayı ...
Çaldıranlı çocukların eksi 25 derecede kızak keyfi
YEREL HABERLER Çaldıranlı çocukların eksi 25 derecede kızak keyfi
İpekyolu’nda sokak konserleri tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER İpekyolu’nda sokak konserleri tüm hızıyla devam ...
Profesörden uyarı: "Kuraklık virüsten daha tehlikeli" Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu; “İçme suyu sorunu ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıkacak” “Yer altı su rezervleri gittikçe azalıyor”
YEREL HABERLER Profesörden uyarı: "Kuraklık virüsten daha ...
Akdamar Adası kış mevsiminde büyülüyor
YEREL HABERLER Akdamar Adası kış mevsiminde büyülüyor
Buz tutan çay üzerinde konser ve korona tedbirli halay
YEREL HABERLER Buz tutan çay üzerinde konser ve korona tedbirli ...
İkna edilen PKK'lı terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu
YEREL HABERLER İkna edilen PKK'lı terörist, Şırnak'ta güvenlik ...
Van'da bir terörist ikna sonucu teslim oldu
YEREL HABERLER Van'da bir terörist ikna sonucu teslim oldu
Dondurucu havada kısıtlama nöbeti
YEREL HABERLER Dondurucu havada kısıtlama nöbeti
Van'da 22 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 22 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Su samurları Erciş´te cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Su samurları Erciş´te cep telefonu kamerasına yansıdı
Erciş'te Vefa Grubu, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Erciş'te Vefa Grubu, sokak hayvanlarını unutmadı
Meteorolojiden kuvvetli buzlanma ve don olayı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli buzlanma ve don olayı uyarısı
Erciş’te sokak hayvanlarına 'vefa' desteği
YEREL HABERLER Erciş’te sokak hayvanlarına 'vefa' desteği
Eksi 25 derece yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Eksi 25 derece yakıt depoları donan sürücüler yolda ...
Van’da 6 farklı dosyadan aranan ve hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapisle cezası olan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 6 farklı dosyadan aranan ve hakkında 27 yıl 10 ...
Polis ekiplerinin eksi 10 derecede kısıtlama denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Polis ekiplerinin eksi 10 derecede kısıtlama ...
Türkiye'de en düşük sıcaklık Çaldıran'da; eksi 39,2
YEREL HABERLER Türkiye'de en düşük sıcaklık Çaldıran'da; eksi 39,2
Van'da 27 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 27 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
Büyükler kar temizledi, çocuklar kızak kayarak eğlendi
YEREL HABERLER Büyükler kar temizledi, çocuklar kızak kayarak ...
Van'da kardan dolayı kapanan yollar açılıyor
YEREL HABERLER Van'da kardan dolayı kapanan yollar açılıyor