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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye çalışanlarına KVKK eğitimi KVKK eğitimi başlatan ilk belediye

İHA

Belediye çalışanlarına KVKK eğitimi KVKK eğitimi başlatan ilk belediye

Van’ın merkez Edremit Belediyesi’nde başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine güncellenen ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ eğitimi verildi.
Edremit Belediyesi’nde başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine güncellenen ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ eğitimi verildi. Edremit Belediyesi Meclis Salonu’nda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak verilen eğitimin açılış konuşmasını yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 2016 yılında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun güncellenerek düzenlendiğini belirtti. Özellikle cep telefonlarına ve maillere marketlerden şirketine kadar birçok farklı yerden mesajların geldiğini vurgulayan Başkan Say, “Bu bilgiler bir havuzda depolanır. Siz şuanda Türkiye’de insanların TC’sini telefonunu parayla satın alabiliyorsunuz. Bu tür bilgi sızmaları ve veri depolama yerleri var. Bizim bir kurum olmamız hasebiyle ve en çok vatandaşla birebir görüşen bir kurum olmakla, bu kanunun getirdiği özellikle kontrol mekanizmalarını öncelikle kendimiz, personelimiz ve vatandaşımız ile ilgili uygulayacağız. Birim müdürlerimizden ricam tüm müdürlüklerimizin eğitimlerden sonra sıkı bir şekilde uygulanabilirliği konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstermesidir. Biz işlem yaparken vatandaşın bilgilerine gereksinim duyuyoruz. Ama bunların güvenli bir şekilde bulundurulması da önemli. 130 bin nüfuslu bir ilçede yaşıyoruz. Örneğin belediyemizde kayıtlı 20 bin mükellef dediğimiz insanın bilgilerini öncelikle korumaya dikkat etmemiz gerekiyor. Eğitimlerimiz birkaç gün sürecek şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Başkan Say’ın konuşmalarının ardından Prof Dr. Menaf Turan, slayt sunum eşliğinde KVKK hakkında bilgiler verdi. Prof Dr. Turan, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kullanıcı şifre kullanımı ve güvenliği konularında farkındalık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitim kapsamında, ‘kişisel veri nedir?”, ‘kişisel veri işleme için temel ilkeler nelerdir?’, ‘kişisel verileri temel ilkelere göre işleme yükümlülüğü’, ‘bilgi güvenliği ihlali ve ihlale müdahale süreçlerini’ anlattı.
Toplantının ilk bölümü ISO 27001 Başdenetçileri ve Danışmanları Burak Özden ve Gizem Adlığ’ın tele konferans aracılığı ile ‘ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Projesi hakkında detaylı bilgiler vermesi ile tamamlanırken ikinci bölümünde ise eğitimler, çeşitli konular hakkında bilgilerin verilmesi ile devam etti.

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