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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpekyolu Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmuyor

İHA

İpekyolu Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmuyor

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren sağlık çalışanlarına jest yaptı.
İpekyolu Belediyesine bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını ile mücadelede en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmadı. Daha önce sağlık çalışanlarıyla ilgi farklı etkinlikler düzenleyen Kadın ve Aile Müdürlüğü bu kez de ‘İyi ki Varsınız’ projesi kapsamında sağlık çalışanlarına kupa bardak hediye ederek, moral desteğinde bulundu.

"Kupalar belediyenin kendi atölyesinde üretildi"
İpekyolu Belediyesi bünyesindeki seramik atölyesinde fırınlanan ve ambalajlanan kupalar, ilk olarak ilgili birim müdürü Ebru Akyol Turan ile personeller tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde aralarında doktorların, hemşirelerin, hasta kabul sekreterlerinin olduğu sağlık çalışanlarına tek tek dağıtıldı. Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, korona virüs salgınıyla moral içinde, kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini belirterek, "Yaşanan salgın nedeniyle hem biz sağlık çalışanları hem de vatandaşlar çok zor günler geçirdi. Bu süreçte en çok morale ihtiyacımız oldu. İpekyolu Belediyemize, Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan beye çok teşekkür ediyorum. Bu güzel projeden ötürü minnettar olduk. Emeklerinize sağlık" dedi.

“Dayanışma ile bu virüsü yeneceğiz”
Ekiplerin bir sonraki durağı da İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü oldu. Burada Sağlık Müdürü Semra Gümüş tarafından karşılanan ekipler, kupa bardakları müdürlük bünyesinde çalışan sağlık çalışanlarına dağıttılar. Dr. Semra Gümüş, hep beraber dayanışma ile korona virüsü yeneceklerini ifade ederek, “ Hep birlikte Van için, Van’ın bu virüsten kurtulması için varız. Bu pandemi sürecinde virüsü yeneceğimize inanıyorum. Bu ince davranıştan dolayı İpekyolu Belediyesi’ne, Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a ve bütün Kadın ve Aile Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ebru Akyol Turan ise sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte ön saflarda yer alarak, çok önemli bir görev yürüttüklerini belirterek, doktorlar özelinde tüm çalışanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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