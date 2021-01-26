Aracın arkasına bağladığı leğenle karlı yolda çocuklarını kaydırdı

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Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde, aracının arkasına halatla bağladığı leğen ile çocuklarını yolda kaydıran babanın tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erciş'e 8 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebibağ Mahallesi'nde yaşayan ve ismi öğrenilmeyen kişi, dondurucu soğuğa aldırış etmeyerek, otomobilin arkasına halatla bağladığı leğene 2 çocuğunu oturtup, yolda kaydırdı. Otomobiliyle dakikalarca tur atıp, çocuklarını kaydıran baba, mahalle yolundaki kalabalığın arasında geçerken, şaşkınlıkla izlendi. Babanın çocuklarıyla tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-01-26 10:39:20



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