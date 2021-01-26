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Van- Bahçesaray yolunda karla mücadele

DHA

Van- Bahçesaray yolunda karla mücadele


Gülay KUYUCU/BAHÇESARAY (Van), (DHA)VAN'da geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan VanBahçesaray yolunda çalışma başlatıldı.  Karayolları ekipleri, yaklaşık 1 haftadır kapalı olan yolu açmak yoğun çalışma yürütüyor.
Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürüttü. Kapanan yerleşim yeri yolları, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ile Karayolları ekiplerinin çalışmaları ile yeniden ulaşıma açıldı.
Kar yağışı sonrası çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan VanBahçesaray yolunun yeniden açılması için de Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, tipi nedeniyle yer yer 3 metreyi bulan kar kütlelerini temizlemek için bölgede çalışmalarını yürütüyor. Bahçesaray yolunun çığ riski nedeniyle kapatılmasının ardından ulaşım ise Hizan yolu üzerinden sağlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-01-26 11:37:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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