Gürpınar’da çocuklara kıyafet yardımı

Van’ı Gürpınar ilçesinde Kızılay tarafından çocuklara kıyafet yardımı yapıldı.

‘Daima iyilik yolunda bir Gürpınar için’ sloganıyla yola çıkan Türk Kızılay Gürpınar Temsilciliği, bir sene içinde yaklaşık 750 çocuğa kıyafet yardımında bulundu. Son olarak birçok köy okulunda bakım ve onarım çalışması yapan, çocuklar için faaliyetlerde bulunan Kızılay Gürpınar Temsilciliği, şimdide kırsal bölgelerde yaşayan çocuklara kıyafet desteği veriyor. Her hafta farklı bir faaliyet yapan Kızılay ekibi, bu defa ilçeye 70 kilometre uzaklıktaki Üzengi Mahallesi’nde bulunan 35 çocuğa kıyafet ve ayakkabı desteğinde bulundu.

Kızılay Gürpınar İlçe Koordinatörü Celal Atan, iyilik hareketini daha geniş çaplı kitlelere ulaşmak için büyüteceklerini belirterek, ''Gitmediğimiz görmediğimiz köy bizim değildir. Gideceğiz, göreceğiz ve gönüllülerimizle beraber Türk Kızılay'ının merhamet elini bütün ihtiyaç sahibi kesimlere ulaştıracağız. ‘Daima iyilik yolunda bir Gürpınar için’ sloganıyla yola çıktığımız ilk günden bu yana yaklaşık 750 çocuğa kıyafet yardımında bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçesinde kar, kış, yağmur, çamur demeden çalışmalarımıza araklıksız devam edeceğiz'' dedi.

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