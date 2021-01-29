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Van'da doğumu yaklaşan kadınlar, 'Anne Oteli'nde misafir ediliyor

DHA

Van'da doğumu yaklaşan kadınlar, 'Anne Oteli'nde misafir ediliyor


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, kar nedeniyle ulaşımda aksama olma ihtimali bulunan kırsal bölgelerde yaşayan ve doğumu yaklaşan hamile kadınlar ile doğum sonrası bebekleri tedavi gören anneler, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 4 yıl önce kurulan 'Anne Oteli'nde ağırlanıyor. Başhekim Yardımcısı İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Karacaoğlu, 'Anne Oteli'nde son 1 yılda 1500 kadının misafir edilerek, her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2016 yılında kurulan `Anne Oteli´, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Kış koşullarının zorlu geçtiği Van'ın yanı sıra Hakkari, Muş, Bitlis ve Ağrı gibi çevre illerdeki kırsal mahalle ve köylerden özellikle yolların kardan kapanması ihtimaline karşı kurulan `Anne Oteli´, hamile kadınlar için kolaylık oldu. Doğumdan kısa süre önce evlerinden alınan ve burada müşahede altında tutulan kadınlar, uzman doktorlar gözetiminde ve sağlıklı ortamda doğum yapma imkanı buluyor. Hamile kadınlar ve doğumdan sonra bebekleri tedavi gören anneler, 40 yatak kapasiteli `Anne Oteli´nde misafir edilerek her türlü ihtiyaçları da karşılanıyor. Yemekhane, banyo, dinlenme ve emzirme odalarının yanı sıra gebelik süresince eğitimlerin verildiği odaların bulunduğu otelde misafir edilen kadınlar, hastane yetkililerine teşekkür etti. 
1 YILDA 1500 HAMİLE KADIN MİSAFİR EDİLDİ
Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi'nde 1 hafta önce 'Anne Oteli'ne gelip, 6'ncı doğumunu gerçekleştiren Gülser Özer, "Doğumu yaklaşan kadınlar için çok iyi. Günde 3 öğün yemek veriliyor ve burada ter türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Burada 40 anne misafir ediliyor. Personel de bize çok iyi bakıyor. Bize bu imkanı sağlayan yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Özellikle kışın kar nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşanma ihtimali olan kırsal mahallelerde yaşayan hamile kadınlar ve doğumdan sonra bebekleri burada tedavi görüyor. Çok memnunuz" dedi.
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Karacaoğlu ise 'Anne Oteli'nde son 1 yılda 1500 kadının misafir edildiğini belirterek, "Otelimiz, Van ve çevre illere hizmet veriyor. Zor kış şartlarından dolayı hastaneye gelemeyecek olan gebelerimizin, aynı zamanda riskli olan gebelerimize doğum öncesi hizmet vererek, onların doğum öncesi burada bulunmalarını sağlamaktayız. Ayrıca doğum sonrası bebekleri tedavi gören anneler burada misafir ediliyor. Burası 40 yatak kapasiteli olup, burada ağırlanan annelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor" diye konuştu.
`Anne Oteli´nden sorumlu hemşire Nuray Ekinci de annelere gebelik süresince eğitimler verdiğini anlatarak, "Burada misafir edilen annelere hafta 3 kez eğitim veriyoruz. Anne sütünün nasıl verilmesi ve sütün neyle verilmesi gerektiğini ve emzirmeyle ilgili anneleri bilgilendiriyoruz. Onlar için çok da faydalı oluyor. Memnun kalıyorlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2021-01-29 09:31:43

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