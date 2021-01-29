Van’da 28 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 28 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan bir aracın Tuşba ilçesinde yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Araçta narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada, 56 parça halinde toplam 28 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına altına alınan B.A. isimli şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.