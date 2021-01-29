4B Yazılım sanal akademi kuruyor

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firma Yetkilisi Bilgin Berge, ‘Bilgin’ markası ile sanal akademinin alt yapı çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Bilgin markası ile başta siber güvenlik olmak üzere yazılım dilleri, dijital pazarlama, sosyal medya, bilgi güvenliği, web okuryazarlığı, bilgi yönetimi, grafik tasarımı, eticaret uzmanlığı gibi alanlarda eğitimler yapacaklarını dile getiren Berge, “Öğrenmek birlikte güzel sloganıyla yola çıktık. Yeni markamız Bilgin ile daha önce hiç denenmemiş yöntemlerle eğitimler yapmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra markamızla teknoloji mentoru olmak istiyoruz” dedi.

Teknoloji alanında meslek seçerken danışman ve tecrübe yetersizliğine değinen Berge, “Teknoloji alanında tercih yapacak bireylere birebir danışmanlık hizmeti vermeyi planlıyoruz. Bu sayede bireylere en azından birçok kariyer basamağında koçluk yapabiliriz. Günümüz şartlarında bilgisayar mühendisliği gibi kulağa hoş gelen ve bilinçsizce tercih yapılan bölümler oluyor. Bilgisayar mühendisliği için örnek vermek gerekirse, bireyin bilgisayar temel bilgisi bile yoksa ilk sene sadece yarım yamalak da olsa sadece bilgisayar kullanmayı öğrenebilecektir. Dolayısıyla teknoloji alanında tercih yapmadan önce danışmakta fayda var. Bilenlere sormakta fayda var. Bu tür konular için rehberlik yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitimin ancak uygulama ile pekiştiğinin altını çizen Berge, “Bilgin markamız ile yapacağımız tüm eğitimlerimiz uygulamalı olacaktır. Ayrıca birebir eğitimlerimizle öğrenmenin ne kadar eğlenceli olabileceğini de kanıtlamış olacağız. Şimdiden eğitimlerimize yoğun bir başvuru var. Eğitimlerimize başvuranları eleme sınavıyla seçeceğiz. Eğitim takvimi ilerleyen aylarda açıklanacaktır. Detayları ve gelişmeleri www.bilgin.net.tr web adresimizden takip edebilirsiniz” diye konuştu.

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