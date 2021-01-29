Van'da, metruk binada 17 kaçak göçmen yakalandı

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Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giriş yapan ve metruk binada saklanan, Afganistanlı 17 kaçak göçmen yakalandı.

Başkale'nin Özpınar Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, metruk yapıda saklanan, 1'i kadın 17 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2021-01-29 11:03:27



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