Bakan Kasapoğlu’ndan Tuşba’ya 3 büyük müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van’ın Tuşba ilçesine 1 adet yüzme havuzu, 1 adet çok amaçlı spor kompleksi ve 5 adet futbol sahası müjdesini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ilçeye 1 adet yüzme havuzu, 1 adet çok amaçlı spor kompleksi ve 5 adet futbol sahasını 2021 yatırım programına aldığını dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Ülke gençliğinin geleceğine yön veren önemli yatırımlara imza atan Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilçemizde de gerçekleştireceği yatırımlarla kentin gelişimine önemli katkı sağlayacak. Bakanlığın, 2021 yılı yatırım programına aldığı tesisler ilçe gençlerinin en iyi koşullarda sportif faaliyetlerini gerçekleştirmesine vesile olacak” dedi.

Bakanlık tarafından Tuşba’ya yapılacak projeler için Bakan Kasapoğlu’na teşekkür eden Başkan Akman, “Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bizleri arayarak ilçemize yeni müjdeler verdi. Bakanlık tarafından ilçemize yapılacak olan bu tesisler, bizler için bir kazanç olacak. Bakanımıza vermiş olduğu müjdeler için ilçemiz adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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