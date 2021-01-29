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PKK/KCK terör örgütünün hücre yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

İHA

PKK/KCK terör örgütünün hücre yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Van merkezli 4 ilde PKK/KCK terör örgütü sivil savunma birlikleri (YPS) hücre yapılanması içerisinde faaliyet yürütenlere yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, PKK/KCK terör örgütü YPS hücre yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 şahsa yönelik Van merkezli Şırnak, Ankara ve İstanbul’da 29 Ocak 2021 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde 15 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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